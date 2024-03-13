Визнає вищість Путіна, але... Психолог пояснила, чому Трамп відвернеться від кремлівського диктатора

Початок своєї каденції Трамп може присвятити помсті

Особливі стосунки експрезидента США Дональда Трампа та диктатора Росії Володимира Путіна й досі викликають у багатьох питання. Адже українці не до кінця розуміють, чому саме можливий новий голова штатів так тримається за Кремль.

В інтерв’ю "Телеграфу" віцепрезидент Асоціації політичних психологів України Світлана Чуніхіна пояснила їх зв’язок. Вона зауважила, що Трамп демонструє певну підпорядкованість Путіну. Але з яких саме причин — психологічних чи інших (наприклад, наявність компромату на нього у росіян) — невідомо.

За її словами, Трамп часто демонстрував не просто готовність спілкуватися з Путіним, не просто симпатизував його лідерському стилю, а й готовність йти на поступки.

"Він ніби визнає вищість Путіна над собою, що для такої особистості, як Трамп, є серйозною демонстрацією підпорядкованості", — наголосила Чуніхіна.

За її словами, президентство Трампа може бути небезпечним для України і його слід побоюватися. Проте нашу країну може уберегти непослідовність республіканця у своїх політичних намірах і вподобаннях.

"Його політична лінія коливається разом з психологічним станом і налаштуваннями його компасу уявлень про успіх. Якщо справи у Путіна підуть не дуже добре і Трамп відчує бодай натяк на те, що Путін асоціюється з провалом, він не зволікаючи, відвернеться від нього, змінить свою позицію, скаже, що Путін — ненадійний лідер і має бути покараний,"- зауважила психолог.

Окрім цього, на думку Чуніхіної, можна сподіватися і на те, що національні інтереси США все ж значать для Трампа незрівнянно більше, аніж усі можливі політичні війни.

"Втім, цілком ймовірно, початок своєї каденції Трамп все ж присвятить помсті всім, хто раніше завдав йому шкоди, образив чи перейшов дорогу. На жаль, ім’я Володимира Зеленського, скоріше за все, присутнє в цьому "списку ворогів"", — додала психолог.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Трамп може відвернутися від Путіна, але для Зеленського теж не дуже гарні новини: прогноз від політичного психолога.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден та Трамп забезпечили собі участь у президентських виборах.