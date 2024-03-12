После долгой паузы: США готовят большой пакет помощи для Украины, СМИ узнали детали

Финансирование этого пакета осуществляется за счет кредитов, возвращенных Пентагону

Соединенные Штаты Америки готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму в размере 400 млн долларов. Это первый подобный шаг за последние несколько месяцев.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что чиновники, говорящие на условиях анонимности, заявили, что объявление ожидается позднее во вторник, 12 марта.

"Один из чиновников сообщил, что финансирование этого пакета осуществляется за счет кредитов, возвращенных Пентагону за недавние закупки", — говорится в материале.

Отмечается, что новый пакет военной помощи Украине может достичь 400 млн долларов. Он может стать первым в этом году. Стоит добавить, что дополнительные средства для Украины по-прежнему блокируются лидерами республиканцев в Конгрессе.

"Палата представителей находится под давлением, чтобы принять пакет мер национальной безопасности на сумму 95 миллиардов долларов, который увеличит помощь Украине, Израилю, а также Индо-Тихоокеанскому региону. Этот закон был одобрен Сенатом 70 голосами против 29, но спикер Палаты представителей от республиканской партии Майк Джонсон отказался вынести законопроект о помощи на голосование в Палате представителей", — пишет Reuters.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Белый дом рассматривает еще один вариант оказания помощи Украине. Его обозначают как запасной.