"Для тривалого миру": Макрон зробив гучну заяву щодо Криму

Він вважає, що в разі перемоги Росії у війні "довіра до Європи буде зведена до нуля"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що проти війни у світі. Разом з тим, він відверто сказав, що вважає РФ і кремлівський режим "супротивниками" Франції.

Для миру, на його думку, треба повернути Україні Крим. Про це Макрон сказав 14 березня в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2.

"Сьогодні Росія, безумовно, є супротивником. Кремлівський режим є супротивником. Як я завжди говорив, ми не ведемо війну проти Росії і російського народу, і ми підтримуємо Україну. Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом", — сказав Макрон.

Він вважає, що в разі перемоги Росії у війні "довіра до Європи буде зведена до нуля".

"Ви думаєте, що поляки, литовці, естонці, латвійці, румуни і болгари могли б хоч на секунду залишатися в спокої? І я навіть не кажу про Молдову, яка, слід визнати, сьогодні не є членом Європейського Союзу, але яка в будь-яку секунду опинилася б під загрозою", — заявив Макрон.

Щодо ескалації, яка могла б поширити активні бойові дії на інші європейські держави, глава Франції висловив сподівання, що цього не станеться.

Раніше "Телеграф" розповів, чим французька армія може посилити ЗСУ і якою буде реакція Кремля.