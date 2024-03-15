"Для тривалого миру": Макрон зробив гучну заяву щодо Криму
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Він вважає, що в разі перемоги Росії у війні "довіра до Європи буде зведена до нуля"
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що проти війни у світі. Разом з тим, він відверто сказав, що вважає РФ і кремлівський режим "супротивниками" Франції.
Для миру, на його думку, треба повернути Україні Крим. Про це Макрон сказав 14 березня в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2.
"Сьогодні Росія, безумовно, є супротивником. Кремлівський режим є супротивником. Як я завжди говорив, ми не ведемо війну проти Росії і російського народу, і ми підтримуємо Україну. Ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні перемогти Росію, тому що я скажу дуже просто: не може бути тривалого миру, якщо не буде суверенітету, якщо не буде повернення до міжнародно визнаних кордонів України, включно з Кримом", — сказав Макрон.
Він вважає, що в разі перемоги Росії у війні "довіра до Європи буде зведена до нуля".
"Ви думаєте, що поляки, литовці, естонці, латвійці, румуни і болгари могли б хоч на секунду залишатися в спокої? І я навіть не кажу про Молдову, яка, слід визнати, сьогодні не є членом Європейського Союзу, але яка в будь-яку секунду опинилася б під загрозою", — заявив Макрон.
Щодо ескалації, яка могла б поширити активні бойові дії на інші європейські держави, глава Франції висловив сподівання, що цього не станеться.
Раніше "Телеграф" розповів, чим французька армія може посилити ЗСУ і якою буде реакція Кремля.