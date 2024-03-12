Макрон все еще хочет мира, но есть нюанс: чем французская армия может усилить ВСУ и какова будет реакция Кремля

Украинские чиновники положительно воспринимают заявления лидеров ЕС о направлении войск в Украину

Похоже, президент Франции Эммануэль Макрон окончательно превратился из главного пацифиста ЕС в лидера борьбы за свободу Европы от оккупационных войск РФ. Более того, его идея отправить в Украину военный контингент, хотя и была изначально воспринята другими лидерами как необдуманная и опасная, получила неожиданное продолжение.

В частности, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие западных войск в Украине "не является чем-то немыслимым", ведь некоторые страны НАТО "уже направили военных в Украину". Более того, по данным Politico, теперь речь идет о создании коалиции государств, готовых направить свой контингент на помощь ВСУ.

"Телеграф" разбирался в том, насколько реалистичны намерения Эммануэля Макрона, чем именно его армия может помочь Украине и стоит ли европейцам опасаться реакции Москвы.

Политические заявления, имеющие вес

Несмотря на заявление главы МИД Франции Стефана Сежурна о том, что его страна не отправит своих солдат "умирать за Украину", политик поддержал идею Эммануэля Макрона помощи нам в разминировании и других "не боевых" сферах силами иностранных военных подразделений.

По мнению дипломата, у России нет возможности диктовать ЕС, как союзники должны помогать Киеву в условиях полномасштабной войны. Министр также выразил обеспокоенность, что Россия открыто угрожает странам Балтии, являющимся частью Североатлантического альянса.

Не исключают возможный вариант военной помощи Украине и в Великобритании, уверен бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. В интервью ЕП он заявил, что в случае "катастрофического развития войны" и продолжающейся оккупации британцы могут направить сюда свои вооруженные силы.

"Есть приближающиеся к этому решению страны. Британия — одна из них, самая первая в этом списке", — считает он. При этом дипломат отметил, что западные государства никогда не признают подготовку к сценарию применения "своих экспедиционных сил на территории Украины".

Важным аспектом является то, что ни одна из стран этой условной коалиции не заявила об отправке на войну боевых отрядов, ведь это могло бы стать пересечением красных линий, считает президент Чехии Петр Павел. Впрочем, политик предполагает возможность отправки контингента для подготовки бойцов ВСУ в Украине.

"Поскольку в наших интересах, чтобы Россия не имела успеха в Украине, мы не можем останавливаться на той помощи, которую оказываем Украине сейчас и ограничивать себя там, где не должны", — цитирует политика Укринформ.

Петр Павел также отметил, что эта тема обсуждалась не только на уровне лидеров стран, но и среди министров обороны.

Учитывая, что любое решение об отправке войск стран-НАТО в Украину потребует единодушия всех членов Альянса, эти заявления пока носят в большей степени политический характер.

Впрочем, по словам члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и разведки Федора Вениславского, и они приносят нам немало пользы.

"Пусть все идет так, как идет. Комментировать более подробно я сейчас не могу. Скажу лишь, что во Франции есть много того, что могло бы помочь нам в войне с Россией. В любом случае, даже политические заявления по этой теме имеют очень большое значение и очень нервируют Россию.

Опасаться ответа со стороны Кремля вряд ли стоит, ведь, учитывая реальное положение вещей в РФ, кроме угроз, ничего поделать с этим там не смогут", — отметил политик в комментарии "Телеграфу".

Чем французская армия может быть полезна Украине

Даже если бы ограничений в характере использования французских войск не было, Украина вряд ли бы получила от этой "подмоги" много пользы, уверен эксперт Defense Express Иван Киричевский.

По словам военного аналитика, по состоянию на сегодняшний день численность вооруженных сил этой страны существенно уступает ВСУ. Кроме того, на вооружении во французской армии действительно есть новейшая техника, но не в таких объемах, чтобы ее можно было задействовать в Украине.

"Концепция этой армии не была "заточена" на противостояние с конвенционным противником как-то РФ. Это не история о войсках Наполеона, которые сдерживают российское нашествие. Численность украинских войск сейчас, по всей вероятности, равна совокупной численности войск НАТО в Европе. Поэтому лично мне непонятно, о какой помощи вообще идет речь. У нас есть подразделения, которые могут заниматься разминированием. Расчеты ПВО? Неизвестно, с какой "матчастью" они к нам приедут…

Сто лет назад у французов была концепция обеспечения т.н. "санитарной границы", отделявшей Польшу, страны Балтии и Германию. По всей вероятности, сейчас Франция планирует повторить этот опыт. Причем мы можем даже не войти в эту "санитарную границу", ведь речь пойдет о каких-то умозрительных конфликтах. Так, в следующем году они собираются перебросить войска в Румынию, чтобы усилить свой контингент там до четырех тысяч "штыков", плюс 50 танков, немного артиллерии и бронетехники", — говорит эксперт.

С тем, что французская армия не может предложить Украине ощутимую помощь, не соглашается военный эксперт Дмитрий Снегирев. Даже если войска НАТО не будут принимать непосредственное участие в боевых действиях на линии столкновения, они вполне могут быть задействованы для охраны нашей границы с Беларусью протяженностью 1000 километров.

По словам эксперта, это позволит высвободить достаточное количество оперативных резервов ВСУ, которые можно будет задействовать непосредственно на линии фронта, в первую очередь Донецком направлении, для выполнения задач как тактического, так и оперативного уровня.

"Во Франции есть Иностранный легион, фактически, армия в армии с реальной боевой историей, а следовательно и слаженностью. Он имеет давний опыт военных действий за пределами страны. Также не следует исключать вспомогательные функции: использование французских саперов, инструкторов для обучения, техников — для обслуживания западной техники. Парк ВСУ приблизительно на 30% состоит из номенклатуры НАТО. Это сложная техника, для работы с которой и обслуживания которой требуются знания и опыт.

Могут быть задействованы специалисты — как инструкторы, так и целые подразделения — для пополнения личного состава инженерных войск, строительства фортификационных сооружений. Не исключаю возможность использования французских пилотов. Известно, что для обещанных 45 единиц F-16 у нас будет только 12 своих подготовленных пилотов. Также прогнозируется проблема с техниками для этих истребителей (от 8 до 14 человек на одну машину). Нам потребуется минимум 500 техников, у нас их сегодня насчитывается до 50 человек. Для подготовки большего количества пилотов и техников нужно время, а у нас его нет", — говорит Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу".

Политические и военные последствия для Франции

На днях президент Владимир Зеленский анонсировал визит своего французского коллеги в Украину. По словам главы государства, он провел с Макроном "длительный и предметный телефонный разговор", в ходе которого они обсудили ситуацию на поле боя, а также результаты международной конференции в нашу поддержку, недавно состоявшейся в Париже.

Станет ли эта встреча продолжением разговора о направлении в Украину французских войск, пока неизвестно. Впрочем, очевидно, Эммануэль Макрон настроен достаточно серьезно. По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, сегодняшние действия политика имеют прежде всего политическую составляющую.

"Демонстрируя решимость направить сюда войска, он декларирует готовность играть в большую политику. Конечно, не факт, что он это сделает, но с учетом наличия в его распоряжении Иностранного легиона Франция действительно выглядит подходящей для этого страной. Кроме того, это государство ищет место в современной европейской политике и имеет значительные преимущества. В частности, ее пребывание вне "англо-саксонского мира": парадигмы между США и Великобританией. Она может предлагать альтернативные решения.

К тому же Макрон находится на втором сроке. Он почти ничем не рискует в сложившейся ситуации, поэтому может смело разыгрывать свою политическую карту, используя все возможные перспективы. Сказать однозначно, что, отправив войска, он получает значительное преимущество, нельзя, ведь это довольно сложно. С другой стороны, у Франции есть определенные обязательства как у государства, которое играет в масштабные политические игры, поэтому оно и на уровне власти, и на уровне электората готово ко многим вещам", — отмечает политолог в комментарии "Телеграфу".

Главным и острейшим аспектом в вопросе отправки в Украину иностранных войск является реакция на это России. С первого дня полномасштабной войны Кремль угрожает чуть ли не ядерной войной каждой стране, которая решится стать участницей конфликта на нашей стороне.

Стоит отметить, что хотя тема "красных линий" до сих пор остается актуальной для многих западных политиков, за последние два года мир настолько привык к бряцанию РФ ядерным оружием и возмутился произволом, который позволяет себе государство-террорист, что рамки "дозволенного" существенно расширились.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявляет, что у Альянса нет опасений относительно агрессии со стороны России, ведь она "занята агрессией против Украины".

"Мы сейчас не видим никаких угроз для стран-союзниц из НАТО. В частности, потому, что Россия настолько занята сейчас агрессией против Украины. Но также потому, что НАТО обеспечивает свое присутствие. Оно делает все, чтобы любой противник четко понимал, — атака на одного союзника повлечет за собой ответ от всего Альянса", — заявил Йенс Столтенберг.

Когда об отсутствии каких-либо "красных линий" в поддержке Украины заявляет даже столь осторожный в высказываниях политик, как Эммануэль Макрон, это свидетельствует о том, что такие настроения становятся господствующими внутри НАТО, уверен Дмитрий Снегирев.

По словам военного аналитика, дело не в том, что в Альянсе не верят в агрессию РФ против них, а в том, что этого все меньше боятся. Психологический барьер уже преодолен, поэтому решимости будет только больше.

"Финляндия дала добро на использование ее оружия по территории РФ. Такие решения не принимают единолично. Это позиция всего Альянса и ответный сигнал России о намерениях других стран блока НАТО относительно предоставления Украине соответствующих возможностей.

Недавно Альянс провел наиболее масштабные учения с участием 90 тысяч военных. Сейчас аналогичные учения проходят в Швеции, Финляндии и Норвегии. Одной из легенд для отработки является противостояние российской агрессии. Одновременно с этим в Балтийском море проходят учения ВМФ. России дают четко понять, что Альянс не боится и готов к любым сценариям: хотите обострения ситуации – получите, причем на всех участках одновременно", – говорит эксперт.

Сам факт того, что в Европе начали обсуждать вероятность привлечения войск НАТО для поддержки Украины – в любом контексте – является свидетельством того, что рано или поздно это произойдет. Подтверждением тому являются многочисленные тектонические изменения в мировоззрении европейцев, которые уже произошли за последние два года.

Каждое решение о предоставлении нам танков, дальнобойных ракет и самолетов начиналось со слов "ни при каких условиях" и заканчивалось поставками. По иронии судьбы, на этот раз инициатором уничтожения "красных линий" Кремля стал тот, кто когда-то громче всех транслировал идею опасности их пересечения.