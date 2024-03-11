"В ближайшее время": Зеленский намекнул на визит Макрона в Украину

Визит французского президента не исключается

Президент Франции Эммануэль Макрон может в ближайшее время посетить Украину. Об этом шла речь во время телефонного разговора, который провел 10 марта с Макроном президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сам Зеленский написал в своем Telegram. Среди прочего, Зеленский и Макрон обсудили ситуацию на поле боя и предстоящий визит лидера Франции.

"Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство Президента Франции по началу коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку государства. Кроме того, обменялись мнениями об ожидаемых результатах нашей предстоящей встречи в Украине в ближайшее время", – отметил Зеленский.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о возможном введении войск НАТО в Украину. Однако пока этот вопрос не согласован лидерами стран-участниц альянса.

Большинство лидеров входящих в НАТО государств публично заявили, что не станут отправлять своих солдат в Украину. Однако заявление Макрона вызвало также бурную реакцию у пророссийских политиков в Европе.

В Офисе президента Украины положительно отнеслись к обсуждению вопроса о введении войск партнеров. Владимир Зеленский пообещал, что поговорит с Макроном по этой теме. По предварительной информации, французский лидер посетит Киев в середине марта.

Позже премьер-министр Франции Габриель Атталь заявил, что его страна сможет отправить солдат в Украину в обход НАТО. Однако они не будут воевать. Военные помогут украинским защитникам в определенных аспектах, но не на фронте. Впоследствии Макрон заявил, что в помощи Киеву не может быть ограничений и "красных линий".

Ранее "Телеграф" писал, что в Италии резко высказались по поводу отправки солдат в Украину. Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает этот шаг неприемлемым. Как будто это сделает невозможным дипломатическое завершение войны.