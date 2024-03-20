В Ватикане снова молятся о переговорах: Папа Римский призвал "говорить о прекращении войны" с Россией

Это уже не первое подобное заявление главы Ватикана

Папа Римский Франциск, недавно оказавшийся в эпицентре громкого скандала, снова призвал верующих молиться о "переговорах о прекращении войны". Соответствующее заявление понтифик сделал во вторник, 19 марта, на своей еженедельной аудиенции в Ватикане после праздника в честь Святого Иосифа.

Об этом сообщает издание Vatican News. Об Украине Папа Римский вспомнил вместе с Палестиной и Израилем.

"Святому Иосифу мы отдаем разрушенные войной народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля, которые так сильно страдают от ужаса войны. Мы должны приложить все усилия, чтобы вести переговоры о прекращении войны", — призвал понтифик.

Отметив, что война – это всегда поражение и ее нельзя продолжать. Папа Римский призвал верующих молиться о "переговорах о прекращении войны", а затем уделил всем свое благословение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в пресс-службе Ватикана прокомментировали слова Папы Римского относительно "белого флага" Украины и необходимости мирных переговоров с Россией. Там заявили, что понтифик якобы подразумевал диалог путем переговоров, а не капитуляцию Киева.

При этом предложения "поднять белый флаг" России, Папа Римский не озвучивал. В итоге скандальное заявление Папы Римского нарвалось на критику в Украине и не только. На его слова отреагировали разные государственные и церковные деятели.