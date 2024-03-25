США, Великобритания и Франция прокомментировали попытки России найти украинский след в теракте

В США убеждены, что все слухи об украинском следе – кремлевская пропаганда

Сразу несколько стран прокомментировали обвинения России относительно украинского следа в стрельбе, которая была совершена в ТЦ "Крокус Сити Холл" и оказалась террористическим актом. Свое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон, министр обороны Великобритании Грант Шаппс и спикер Белого дома Джон Кирби.

Макрон сделал свое заявление в понедельник, сообщает CNN. Глава французского государства подчеркнул, что подобные обвинения циничны и контрпродуктивны.

"Мы должны быть осторожны в любой инструментализации. Было бы цинично и контрпродуктивно для России и ее граждан пытаться обвинить Украину в теракте в Крокус Сити в Москве", — заявил Макрон.

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Кроме того, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон убежден в отсутствии "любой связи" между событиями в российском ТЦ и Украине. Так, известно, что Шаппс, обращаясь к членам парламента, сказал, что необходимо "противостоять" усилиям российского президента Владимира Путина "связать эти две страны, на фоне продолжающегося вторжения России в Украину".

Вместе с тем в Белом доме, во время брифинга с журналистами, спикер Джон Кирби отметил, что Украина или украинцы не причастны к стрельбе.

"Не было никакой связи с Украиной... Это просто еще одна кремлевская пропаганда", — сказал Кирби.

Напомним, вечером 22 марта в музыкальном Crocus City Hall произошла масштабная стрельба с большим количеством погибших и раненых. Спустя сутки к россиянам обратился Путин и заявил о том, что к теракту якобы причастна Украина. На обвинение российского диктатора сразу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Россияне пришли в Украину, где убивают, пытают и насилуют наших людей, и еще пытаются обвинить нашу страну в теракте в России", — заявил президент.