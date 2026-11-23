В начале 2000-х абоненты платили даже за входящие звонки

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Когда-то мобильный телефон был не просто средством связи, а настоящим символом статуса, на который приходилось долго откладывать деньги. Некоторые популярные модели стоили столько, что их покупка могла обойтись украинцам в несколько месячных зарплат.

Одним из таких желанных гаджетов была легендарная Nokia 3310, которая в начале 2000-х запомнилась украинцам игрой "Змейка", сменными панелями и длительной работой без подзарядки. Сколько стоил этот телефон и почему на него приходилось копить несколько зарплат, рассказывает "Телеграф".

Сколько стоила Nokia 3310 в Украине

На момент появления в Украине Nokia 3310 стоила примерно 130–150 долларов. По тогдашнему курсу это составляло около 700–820 гривен. Для сравнения: в конце 2000 года средняя зарплата украинцев составляла примерно 230–250 гривен. То есть самый дорогой вариант телефона мог стоить больше трех месячных зарплат.

В декабре 2000 года средняя зарплата выросла до 296 гривен, а по итогам 2001-го составляла 311 гривен. Даже тогда за Nokia 3310 пришлось бы отдать сумму, равную примерно двум-трем средним зарплатам.

Как украинцы экономили на мобильной связи

Не менее необычными сегодня кажутся и цены на мобильную связь. В 2000–2001 годах минута разговора стоила от 15 до 50 условных единиц.

А поскольку за входящие звонки тогда тоже приходилось платить, люди часто звонили и сразу сбрасывали вызов. Так появились популярные "маячки" – способ дать знать о себе, не тратя деньги на разговор.

В мире продали 126 миллионов телефонов Nokia 3310 Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Чем запомнилась легендарная модель

Несмотря на высокую цену, Nokia 3310 стала одной из самых известных моделей своего времени. Ее представили в октябре 2000 года, а всего в мире продали 126 миллионов таких телефонов.

У модели был монохромный экран с зеленой подсветкой и разрешением 84 на 48 пикселей. В телефоне были игры "Змейка", Space Impact, Pairs II и Bantumi, а также редактор мелодий, в котором пользователи могли самостоятельно создавать рингтоны.

Кроме того, владельцы могли менять переднюю и заднюю панели корпуса. В памяти телефона хранилось всего 10–15 SMS, а длинные сообщения на 459 символов фактически состояли из трех обычных SMS.

"Змейка" и сменные панели помогли Nokia 3310 стать узнаваемой моделью своего времени Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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