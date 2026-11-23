Серая дверь в "АТБ": что на самом деле прячется в "тайной комнате" магазина (видео)
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Могут ли покупатели воспользоваться помещением и к кому обращаться
Почти в каждом магазине "АТБ" есть таинственная серая дверь, свободный доступ к которой обычно заблокирован. Оказывается, что за ней находится обычный туалет.
Соответствующее видео обнародовала пользовательница под ником Эвеляся в социальной сети ТикТок. Она подчеркнула, что в "тайную комнату" нужно заходить "уверенно".
На кадрах видно, как женщина идет через торговый зал магазина к серой железной двери. А после того, как она ее открыла, за ней оказался небольшой коридор и дверь в туалет.
"Главное – уверенно зайти", – подписала видео женщина.
Может ли покупатель воспользоваться туалетом?
Как сообщал "Телеграф", сотрудник сети "АТБ" подтвердил, что клиенты имеют возможность воспользоваться туалетом. По его словам, если обратиться к персоналу с просьбой о посещении уборной, в большинстве случаев человеку не откажут.
Он пояснил, что в новых и отремонтированных магазинах предусмотрены санузлы для работников и посетителей. Поэтому дети, пожилые люди или другие покупатели, которым срочно нужно воспользоваться туалетом, могут обратиться за помощью к работникам.
В то же время, такая возможность зависит от конкретного магазина и наличия соответствующих условий. При этом, если человек будет вызывать подозрение, в посещении туалета могут отказать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за какой популярной ошибки можно потерять деньги на кассе в "АТБ".