Без додаткових вимог не обійшлось: як Ізраїль та ХАМАС відреагували на резолюцію ООН

Ізраїль робитиме те, що вважає правильним для безпеки своєї країни

Після ухвалення ООН резолюції про припинення вогню у Секторі Гази, ХАМАС надав у відповідь інформацію посередникам, що залишиться при своїй початковій позиції. Також терористи вимагають повного припинення вогню та виведення військ від армії Ізраїля.

Серед їхніх вимог є й "реальний" обмін полоненими та повернення переміщених палестинців. Про це пише The Times of Israel

Така відповідь на резолюцію ООН пояснюється тим, що Ізраїль "не відповів на жодну з основних вимог нашого народу та нашого опору (ХАМАС): всеосяжне припинення вогню, вихід із Сектора Гази, повернення переміщених осіб і реальний обмін полоненими".

Вимоги ХАМАСу щодо повного виведення військ і постійного припинення вогню в Ізраїлі відхиляли щоразу. У відповідь на "тишу" терористичне угруповування обіцяло здійснити обмін полоненими.

Ізраїль відкинув цю вимогу як маячню і наполягав на тому, що військові операції зі знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС відновляться після виконання угоди про припинення вогню та обмін заручниками.

На резолюцію ООН відреагувало Міністерства оборони країни. Глава оборонного відомства Йоав Галант заявив, що ЦАХАЛ наступатиме далі. На його думку, Ізраїль має "моральне зобов’язання продовжувати боротьбу, доки її бойовики не будуть повернуті й загроза ХАМАСу не буде усунена".

"Рішення Ради Безпеки не має для нас оперативного значення, і в будь-якому випадку ми продовжуватимемо прислухатися до наших дружніх стосунків і завжди робитимемо те, що є правильним для безпеки Ізраїлю", — додав Галант.

Останні події Ізраїля та Сектора Гази

Ізраїль продовжує зачистку Сектора Гази та здійснює операцію на території "Аш-Шифи", яка, за даними ЦАХАЛу, поєднанна з мережею тунелів ХАМАСУ.

У понеділок, 25 березня, ХАМАС обстріляв ракетами Ізраїль.

До цього, 24 березня, Ізраїль погодився на пропозицію США щодо обміну ув'язненими і заручниками. Згідно з цією пропозицією, близько 700 палестинських ув'язнених, в тому числі 100, які відбувають довічне ув'язнення за вбивство ізраїльських цивільних осіб, можуть бути звільнені в обмін на звільнення 40 ізраїльських заручників. Посередники очікували відповіді від ХАМАСу.

Цьому передував візит генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша до Рафаху 23 березня. Він мав на меті закликати Ізраїль до негайного припинення вогню в Газі та наголосити на важливості доступу до гуманітарної допомоги для палестинців.

Раніше "Телеграф" писав, що у п’ятницю, 8 березня, США, Франція, Йорданія, Єгипет, Бельгія та Нідерланди відправили гуманітарну допомогу у Сектор Гази. Під час доставки вантажу парашути не розкрилися, внаслідок чого постраждали люди.