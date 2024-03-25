Совет безопасности ООН принял первую резолюцию по войне в Секторе Газа: США воздержались

США уже трижды ветировали похожую резолюцию

Резолюцию, призывающую к "немедленному прекращению огня" в Секторе Газа, принял Совбез ООН. Это произошло после того, как США воздержались наложения вето на это мероприятие, изменив свою предыдущую позицию.

Об этом пишет BBC News. По их данным, в документе есть требование о немедленном и безусловном освобождении всех заложников.

С октября прошлого года совет ООН и США не могли прийти к согласию по вопросу военного конфликта в Секторе Газа, ведь штаты уже трижды ветировали аналогичные резолюции.

По мнению издания, эти события только подкрепляют разногласия между США и ООН о том, может ли Израиль вмешиваться в конфликт, разразившийся из-за военной агрессии ХАМАСа.

Заметим, ранее штаты давили на Израиль, чтобы он делал больше для доставки помощи в Газу. Ведь, по их данным, там все население страдает острой нехваткой продовольствия.

Затем ООН обвинила Израиль в препятствовании оказанию помощи, которая, в свою очередь, обвинила международную организацию в том, что она не осуществила распределение продовольствия.

Напомним, война в Секторе Газа началась 7 октября. Тогда палестинская исламистская группировка "ХАМАС", управляющая городом, совершила беспрецедентное нападение на Израиль. Она убила около 1200 человек, по данным израильских подсчетов, и взяло 253 человека в заложники.

Ранее "Телеграф" писал, что Израиль примет участие в переговорах по перемирию в Секторе Газа.