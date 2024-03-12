Из Сектора Газа эвакуировали еще одну группу украинцев: в ГУР рассказали подробности операции и показали фото
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Это уже не первая подобная миссия
Украина продолжает эвакуацию своих граждан из Сектора Газа. В этот раз удалось спасти еще 47 украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Операция проводилась в несколько этапов.
Миссию провели представители ГУР МО Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте. По данным разведки, эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта.
В ГУР отметили, что 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову. Затем они наземным транспортом уехали в Одессу.
Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны раскрыло детали спецоперации по эвакуации граждан Украины из Сектора Газа. 7 ноября 2023 года были эвакуированы первые люди. Спецоперация закончилась в декабре 2023 года, когда вышла третья группа граждан.