Из Сектора Газа эвакуировали еще одну группу украинцев: в ГУР рассказали подробности операции и показали фото

Это уже не первая подобная миссия

Украина продолжает эвакуацию своих граждан из Сектора Газа. В этот раз удалось спасти еще 47 украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Операция проводилась в несколько этапов.

Миссию провели представители ГУР МО Украины и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте. По данным разведки, эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта.

В ГУР отметили, что 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову. Затем они наземным транспортом уехали в Одессу.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны раскрыло детали спецоперации по эвакуации граждан Украины из Сектора Газа. 7 ноября 2023 года были эвакуированы первые люди. Спецоперация закончилась в декабре 2023 года, когда вышла третья группа граждан.