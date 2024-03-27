"Мы будем бороться": президент Сербии Вучич заявил о таинственной угрозе для страны, что известно

Вучич пообещал своим гражданам, что скоро все объяснит

Президент Сербии Александар Вучич вечером 26 марта сообщил об угрозе "жизненно важным национальным интересам" своей страны. Он предупредил, что ближайшие дни будут "тяжелыми".

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Вучич пообещал своим гражданам, что скоро все объяснит.

"Сербию ждут тяжелые дни. Сейчас трудно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов… Они непосредственно угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми предстоящими проблемами, которые ожидают его впереди. Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", – говорится в сообщении.

Спустя уже десять часов президент Сербии так и не уточнил, что за трудности ожидают его страну. Зато, судя по всему, дал еще один намек. Он опубликовал фото со своим старшим сыном, на котором была футболка с изображением карты Косово и Метохии, поверх которой размещена надпись "Нет капитуляции" на сербском языке.

Для справки: как известно, Косово – страна, которая провозгласила независимость в 2008 году и чье право сделать этот шаг подтвердил Международный суд ООН. С тех пор около ста стран мира признали Косово, остальные же считают его частью Сербии, где страна официально считается краем Косово и Метохия.

Стоит отметить, что несколько дней назад Александер Вучич заявил, что Сербия рассмотрит возможность выхода из Совета Европы, если в организацию примут Косово.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прошлом году Вучич хотел ввести войска в Косово.