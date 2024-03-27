"Ми боротимемося": президент Сербії Вучич заявив про таємничу загрозу для країни, що відомо

Вучич пообіцяв своїм громадянам, що скоро все пояснить

Президент Сербії Олександр Вучич увечері 26 березня повідомив про загрозу "життєво важливим національним інтересам" своєї країни. Він попередив, що найближчі дні будуть "важкими".

Про це він розповів на своїй сторінці у Instagram. Вучич пообіцяв своїм громадянам, що скоро все пояснить.

"На Сербію чекають важкі дні. Наразі важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин… Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської. Найближчими днями я ознайомлю народ Сербії з усіма майбутніми проблемами, які чекають на нього попереду. Це буде складно. Ми боротимемося. Сербія переможе", – йдеться у повідомленні.

Через десять годин президент Сербії так і не уточнив, що за труднощі чекають його країну. Зате, судячи з усього, дав ще один натяк. Він опублікував фото зі своїм старшим сином, на якому була футболка із зображенням карти Косово та Метохії, поверх якої розміщено напис "Ні капітуляції" сербською мовою.

Як відомо, Косово – країна, яка проголосила незалежність у 2008 році і чиє право зробити цей крок підтвердив Міжнародний суд ООН. З того часу близько ста країн світу визнали Косово, інші ж вважають його частиною Сербії, де країна офіційно вважається краєм Косово та Метохія.

Варто зазначити, що кілька днів тому Олександр Вучич заявив, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи, якщо в організацію приймуть Косово.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що минулого року Вучич хотів запровадити війська в Косово.