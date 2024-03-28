Испугался и сбежал? Посол России после инцидента с ракетой покинул территорию Польши

Российский посол покинул Польшу – но только на десяток дней

После инцидента с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой посол РФ Сергей Андреев, который демонстративно проигнорировал вызов в польский МИД из-за инцидента, сбежал из Польши. В настоящее время обязанности российского посла исполняет временный поверенный в делах посольства.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он пошутил, что посол таким образом предоставил доказательства того, что он культурный человек – покинул место, где ему не рады.

"Господин посол Андреев сам предоставил доказательства своей культуры и профессионализма. Из того, что я слышал, он уже покинул нашу территорию", – сказал министр.

Впрочем, по его словам, российское посольство направило в МИД Польши техническую ноту. Из нее стало известно, что посол России не будет осквернять воздух в Польше не очень долго – с 26 марта по 4 апреля. Пока что руководить посольством РФ будет временный поверенный по делам.

Напомним, что 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши. По этой причине в небо была поднята авиация, в том числе и авиация НАТО. Однако польские военные только наблюдали за ее полетом и не сделали ничего, чтобы ее сбить. Такое поведение страны-члена НАТО удивило и возмутило сеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в МИД Литвы высказались по поводу российской ракеты в Польше. Там считают, что нельзя смиряться с нарушением воздушного пространства НАТО.