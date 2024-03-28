Злякався та втік? Посол Росії після інциденту з ракетою покинув територію Польщі

Російський посол покинув Польщу – але тільки на десяток днів

Після інциденту з порушенням польського повітряного простору російською ракетою посол РФ Сергій Андрєєв, який демонстративно проігнорував виклик до польського МЗС через інцидент, втік з Польщі. Зараз обов'язки російського посла виконує тимчасовий повірений у справах посольства.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він пожартував, що посол таким чином надав докази того, що він культурна людина – покинув місце, де йому не раді.

"Пан посол Андрєєв сам надав докази своєї культури й професіоналізму. З того, що я чув, він вже залишив нашу територію", – сказав міністр.

Втім, за його словами, російське посольство спрямувало до МЗС Польщі технічну ноту. З неї стало відомо, що посол Росії не буде паплюжити повітря у Польщі не дуже довго – з 26 березня по 4 квітня. Поки що керувати посольством РФ буде тимчасовий повірений у справах.

Нагадаємо, що 24 березня російська ракета залетіла на територію Польщі. З цієї причини в небо було піднято авіацію, в тому числі й авіацію НАТО. Однак польські військові лише спостерігали за її польотом і не зробили нічого, щоб її збити. Така поведінка країни-члена НАТО здивувала та обурила мережу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у МЗС Литви висловилися щодо російської ракети у Польщі. Там вважають, що не можна миритись із порушенням повітряного простору НАТО.