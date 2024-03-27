"Все идет по плану": Кулеба рассказал, когда F-16 появятся в украинском небе

Подготовка пилотов идет хорошо

Вопрос передачи Украине самолетов F-16 продвигается согласно плану. Предварительно известно, что они появятся в украинском небе летом 2024 года.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга для иностранных СМИ во время пребывания с визитом в Варшаве. Его слова приводит издание "Интерфакс-Украина".

"Сначала планировалось, что F-16 появятся в воздухе Украины в середине лета. Сейчас все идет по плану", — сказал он.

Вместе с тем Кулеба подчеркнул, что это "сложный и запутанный вопрос" и никто не знает, как все может поменяться. Однако он подчеркнул, что в настоящее время все идет по плану и подготовка пилотов проходит хорошо.

Он также отметил роль западных партнеров в оказании помощи в обучении пилотов и инженеров.

"Конечно, потребуется еще больше тренировок, не только для пилотов, но и для инженеров и технического персонала, потому что переход от самолетов советского типа к самолетам западного типа… требует серьезных изменений во всем, в образовании, логистике, философии воздушного боя и многих других элементах", — добавил министр.

Как известно Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 самолетов. Однако в СМИ уже появились сообщения, что на первом этапе будут переданы лишь 6 из них, а еще 13 прибудут до конца года. Остальные скорее всего присоединяться к защите украинского неба лишь в 2025 году.

Как сообщалось ранее, в США заявили, что Украина должна использовать полученные самолеты F-16 исключительно в пределах своих международно признанных границ.