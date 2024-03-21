Осталось недолго: СМИ узнали, когда Китай начнет новую войну

Есть все признаки подготовки к боевым действиям

Китайская Народная Республика (КНР) за последние годы увеличила оборонный бюджет на 16% до 223 миллиардов долларов США. Американский адмирал нашел признаки подготовки к вторжению в Тайвань к 2027 году.

На это указывает увеличение финансирования оборонного бюджета, пополнение авиации и военно-морского флота. Об этом говорится в показаниях адмирала Джона Акилино комитету Палаты представителей США по Вооруженным силам, сообщает Bloomberg.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) за последние три года существенно пополнила свои ресурсы. С 2020 года она получила более 400 истребителей, 20 крупных военных кораблей. Арсенал крылатых и баллистических ракет был удвоен.

"Все указывает на указание председателя Си Цзиньпина на встрече НОАК быть готовыми к вторжению на Тайвань к 2027 году. Действия НОАК указывают на их способность соответствовать предпочтительному графику Си Цзиньпина по объединению Тайваня с материковым Китаем силой, если будет приказано", — сказал Акилино.

Адмирал обратил внимание, что военные КНР уже отрабатывают задачи, имитируя окружение острова с помощью морской и воздушной блокады. Но в то же время в разведке США указывают, что Китай желает избежать прямого военного конфликта из-за вторжения в Тайвань, хоть и желает взять остров под свой контроль.

У американских чиновников вызывает тревогу сотрудничество КНР с Россией. По их данным, Си Цзиньпин предоставил экономическую помощь кремлевскому режиму для вторжения в Украину. Есть также факты сотрудничества стран в сфере безопасности, о чем заявил член Палаты представителей Майк Роджерс.

Отметим, что Тайвань стал главной темой разговора между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, который они провели 8 февраля. Говорили они и о двухсторонних отношениях. А вот об Украине в том разговоре не вспомнили.

Ранее "Телеграф" писал, что Тайвань поставляет в Россию оборудование, которое используется для создания вооружения. Правда, это не прямые поставки. Оборудование оказывается в РФ благодаря посредничеству третьих стран. Официально Тайвань присоединился к антироссийским санкциям.