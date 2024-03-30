"Позиция достаточно ясна": глава Нацасамблеи Франции ответила на заявления Макрона об отправке армии

Все остается возможным

Начиная с февраля, президент Франции Эмануэль Макрон неоднократно высказывался о возможности отправки государственной армии в Украину. Эту позицию не исключают до сих пор, и она вполне возможна.

Об этом сообщила глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве во время брифинга в Одессе. По ее словам, дополнительно интерпретировать слова президента нет смысла.

Брон-Пиве сказала, что Франция продолжает поддерживать Украину, поэтому все может быть возможным. И не нужно исключать разные варианты развития событий, ведь в своих заявлениях президент республики высказывает достаточно четкую позицию.

"В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до конца войны, до самой победы ничего не исключительно, все остается возможным. Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно ясна", — подчеркнула она.

Напомним, что заявления Макрона о возможности введения войска НАТО в Украину разозлили американских чиновников. Они на условиях анонимности заявили, что такой шаг может повлечь за собой риск столкновения с Москвой.

В Латвии высказали свое мнение об этой идее и назвали ее "плохо подготовленной". Ведь такие радикальные предложения требуют тщательной подготовки и консультаций с союзниками.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО решили предоставить Украине новый специальный статус.