Макрон предложит России прекращение огня в Украине: когда это произойдет

Олимпийские Игры в этом году принимает Франция, они будут проходить в течение двух недель

Франция предложит российскому террористическому режиму достичь договоренности о прекращении огня в Украине на время летних Олимпийских Игр. Они пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам "1+1" и "Мы — Украина". Он отметил, что Франция намерена предложить такое решение россиянам.

Кроме того, Макрон добавил, что Франция в вопросе отношения к присутствию российских спортсменов будет ориентироваться на решения, которые принял Олимпийский комитет. К тому же Олимпийские Игры позволяют показать всему миру месседж мира и толерантности.

"Россия как государство не может участвовать в этих играх, но атлеты могут выступать под белым флагом только как спортсмены и участвовать в соревнованиях. Конечно, мы будем коллективно и тщательно отслеживать их выступления, чтобы никто не воспользовался спортсменами этой ситуацией… Мы стремимся, чтобы мир услышал месседж мира и толерантности. Но этот месседж не будет уступать тому, что Украина должна полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность", — резюмировал он.

Ранее Макрон заявлял, что Франция готова к возможной эскалации войны в Украине и в целях безопасности всей Европы будет реагировать, если Россия пойдет на это. При этом у Парижа нет никаких лимитов на оказание помощи Киеву, но он не пойдет на эскалацию первым.

Кроме того, по его мнению, если США прекратят помогать Украине в войне против российских террористов, последствия не заставят себя ждать: Вашингтон потеряет свое влияние на цивилизованный мир, свой авторитет и доверие союзников. А Украина в любом случае не останется без помощи со стороны Европы, для которой это экзистенциальный вопрос.