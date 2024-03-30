"Позиція достатньо зрозуміла": голова Нацасамблеї Франції відповіла на заяви Макрона про відправку армії

Все залишається можливим

Починаючи з лютого, президент Франції Емануель Макрон неодноразово висловлювався про можливість відправки державної армії до України. Цю позицію не відкидають й досі, і вона цілком можлива.

Про це повідомила голова Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве під час брифінгу в Одесі. За її словами, додатково інтерпретувати слова президента немає сенсу.

За словами Брон-Піве, Франція продовжує підтримувати Україну, саме тому все може бути можливим. І не треба виключати різні варіанти розвитку подій, адже у своїх заявах президент республіки висловлює досить чітку позицію.

"В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і демонструватиме до кінця війни, до самої перемоги нічого не є виключним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента, ця позиція достатньо зрозуміла", — наголосила вона.

Нагадаємо, що заяви Макрона про можливість введення війська НАТО в Україну розлютили американських чиновників. Вони на умовах анонімності заявили, що такий крок може спричинити ризик зіткнення з Москвою.

У Латвії висловили свою думку про цю ідею і назвали її "погано підготовленою". Адже такі радикальні пропозиції вимагають ретельної підготовки та широких консультацій із союзниками.

Раніше "Телеграф" писав, що в НАТО вирішили надати Україні новий спеціальний статус.