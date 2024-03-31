В Ізраїлі мітингують проти уряду Нетаньяху: поліція використовує водомети

Поліція намагається боротися з мітингувальниками на вулицях Єрусаліму

В ізраїльському Єрусалимі 31 березня понад 100 тисяч осіб влаштували мітинг біля будівлі парламенту – Кнесета – з вимогою провести дострокові вибори в Ізраїлі та негайно укласти з терористами з ХАМАС угоду щодо звільнення заручників. Акція протесту супроводжується розпаленням багать, перекриттям доріг та сутичками з поліцією, яка використовує водомети.

Про це пише ізраїльский інформаційний портал Ynet. Мітингувальники висунули три ключові вимоги до уряду країни – це провести дострокові вибори до 7 жовтня 2024 року, річниці атаки ХАМАС на Ізраїль; укласти з терористами угоду щодо заручників; скасувати канікули, на які повинен піти Кнесет.

Мітингувальники вважають, що парламент повинен працювати до моменту, поки не будуть звільнені усі заручники. Також, на думку мітингувальників, депутати парламенту не повинні йти на відпочинок, доки тисячі переміщених через бойові дії ізраїльтян не повернуться додому.

Поліція намагається боротися з мітингувальниками. Вона застосовує проти них водомети та спеціальні засоби, намагаючись розігнати натовп та розблокувати будівлю парламенту країни.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, а ще 240 людей було взято у заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію у Секторі Газа. ХАМАС підтримали терористи угруповання "Хезболли", які завдають ударів по Ізраїлю з північного боку.

Як повідомляв "Телеграф", після ухвалення ООН резолюції про припинення вогню в Секторі Гази, ХАМАС відповів посередникам, що залишиться при своїй початковій позиції. Також терористи вимагають повного припинення вогню та виведення військ від армії Ізраїлю.