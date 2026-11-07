Последние дни провела в реанимации. От чего скончалась путинистка Шукшина

Прощание с артисткой состоится 10 ноября в Москве, после чего ее похоронят на Новодевичьем кладбище

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Причиной смерти российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной стала острая сердечная недостаточность. Артистка умерла в Москве в возрасте 88 лет после нескольких недель в больнице.

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Об этом сообщают российские СМИ. Последние недели жизни Федосеева-Шукшина провела в реанимации.

Проблемы с сердцем и сосудами у актрисы были на протяжении нескольких лет: в 2019 году она перенесла инфаркт, а в 2023-м – инсульт. В начале октября ее самочувствие ухудшилось: появилась сильная одышка, ей стало трудно передвигаться по квартире, однако обращаться к врачам она не спешила.

14 октября Федосееву-Шукшину госпитализировали. Помимо проблем с дыханием, у нее были сильные отеки и нарушения сердечного ритма. Ухудшились память и внимание: актриса не ориентировалась во времени и пространстве, хотя помнила свое имя и возраст.

В последние годы Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт и инсульт Источник: Відкриті джерела

В больнице ей сначала подавали кислород через носовые канюли. 29 октября ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На фоне сердечной недостаточности и пневмонии возникли проблемы с почками, которые сопровождались отеками.

Прощание с артисткой пройдет 10 ноября в Москве. После церемонии ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как сообщал "Телеграф", в октябре на 86-м году жизни умер народный артист Украины Федор Стригун.