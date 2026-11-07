В "АТБ" значительно подешевела красная рыба: скидки на семгу, форель и лосось достигают более 120 грн

На упаковке семги или форели можно сэкономить 122,50 грн, а лосося – 120 грн

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В сети "АТБ" продают по акционным ценам семгу, форель и лосось Norven. Предложение охватывает слабосоленую рыбу и свежемороженые порции.

АТБ обнародовал акционные цены в онлайн-каталоге рыбы и морепродуктов. Скидки на эти три товара действуют до 10 ноября, пишет "Телеграф".

Больше об этом читайте в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"

Слабосоленая семга Norven, 210 г, стоит 279,90 грн вместо 402,40 грн. Скидка составляет 30%, экономия на одной упаковке – 122,50 грн. Это филе-кусок на коже.

Акционные цены на три позиции Norven составляют от 279,90 до 329,90 грн за упаковку

Форель Norven, 210 г, также продают за 279,90 грн вместо 402,40 грн – со скидкой 30%. Покупатель экономит 122,50 грн. В акции участвует слабосоленое филе-кусок на коже в вакуумной упаковке.

Лосось Norven, 340 г, можно приобрести за 329,90 грн вместо 449,90 грн. Цену снизили на 26%, поэтому экономия составляет 120 грн. Это свежемороженые порции без кожи.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", такие скидки бывают редко: прямо сейчас в "АТБ" можно сэкономить более 90 грн на мороженом.