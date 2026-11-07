Шапки больше не нужны? Почему молодежь вернула моду на бабушкины платки
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Бордовые, шоколадные, молочные и серые модели легко сочетать с большей частью зимней верхней одежды
Еще недавно такие платки можно было увидеть преимущественно на бабушках, а теперь их охотно носят молодые девушки. Шерстяные косынки, кашемировые платки и мягкие вязаные капоры постепенно вытесняют привычные шапки и становятся одним из самых интересных аксессуаров холодного сезона.
"Телеграф" рассказывает, какие головные уборы вернулись в моду осенью и зимой 2026 года, как выбрать теплый платок и сочетать его с современной одеждой
Какие платки выбирать для холодной погоды
Для холодного времени года подойдут шерсть, кашемир и плотный трикотаж. Можно выбрать треугольную косынку, большое полотно с принтом или вязаный капюшон. Последний закрывает голову, уши и часть шеи, заменяя сразу несколько привычных зимних аксессуаров.
Шерсть сохраняет тепло благодаря строению волокон. Как объясняет Woolmark, естественная извитость волокна помогает удерживать у кожи воздушные прослойки и сохранять тепло в холодную погоду. Шерсть также поглощает водяной пар и помогает регулировать температуру.
Кашемир тоже хорошо сохраняет тепло. Качество изделия прежде всего зависит от длины и тонкости волокон: длинные и тонкие меньше скатываются и лучше сохраняют форму. Поэтому для аксессуара, который касается лица и шеи, важны и материал, и качество полотна.
Как завязывать и с чем сочетать
Платок можно накинуть на голову, а его концы завязать под подбородком или обернуть вокруг шеи. Если аксессуар большой, концы можно оставить свободно спадающими на плечи. Так будет заметен узор, а сам платок станет полноценным акцентом зимнего образа.
Ее можно сочетать с длинным пальто, дубленкой или объемным пуховиком. К однотонной верхней одежде подойдет модель с цветочным или геометрическим принтом – она станет выразительным акцентом. Так можно разнообразить обычный повседневный комплект, не меняя основных вещей.
Чтобы придать ретро современное звучание, сыграйте на контрасте: сочетайте нежный платок с грубой кожаной курткой или яркую косынку – с минималистичным пальто. Аксессуар станет главной деталью образа, а сдержанная одежда не будет отвлекать от него внимание.
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