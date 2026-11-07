Больше не выбросите ни одной: как коробки из-под обуви помогут дома

Из плотного картона можно сделать стильные органайзеры

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В обувных коробках удобно хранить мелочи. Добавьте картонные перегородки и обклейте коробку тканью или бумагой либо покрасьте ее – пустая упаковка станет полезным предметом интерьера.

Идеи повторного использования коробок собрал Los Andes. Для отделки подойдут самоклеящаяся бумага, остатки ткани и этикетки: с их помощью можно подписать содержимое отделений.

Органайзер для косметики и средств ухода

Для самого простого варианта снимите крышку, обклейте коробку снаружи и установите внутри картонные перегородки. В отдельных ячейках удобно хранить помады, тушь, кисти и другие мелкие средства, которые обычно смешиваются в ящике.

В коробке можно держать кремы, парфюмерию и другие средства личного ухода. Выберите нейтральные оттенки или узор в тон комнате – тогда коробку можно оставить на виду, например на комоде или полке.

Картон нужно беречь от влаги. Средства, которые могут пролиться, лучше не ставить прямо в коробку: жидкость испортит материал и отделку.

Перегородки в обувной коробке помогут аккуратно хранить косметику и средства ухода/Фото: ИИ

Отделения для украшений и аксессуаров

Для бижутерии, часов, заколок и аксессуаров для волос понадобится много небольших ячеек. Измерьте внутреннее пространство коробки, вырежьте картонные полосы одинаковой высоты и соедините их в сетку перегородок.

Внутрь можно положить небольшие тканевые валики для колец. Браслеты и ожерелья тоже лучше разложить по отдельным секциям, чтобы у каждого украшения было свое место.

Для отделки подойдут бумага с рисунком, акриловая краска или лоскуты, оставшиеся от других работ. Так коробка, которая раньше просто занимала место в шкафу, снова пригодится.

Перегородки в коробке помогут удобно хранить украшения и аксессуары/Фото: ИИ

Хранение кабелей и мелкой электроники

Зарядные устройства, наушники, переходники и провода можно сложить в одну коробку, а не держать вперемешку в ящике или на прикроватной тумбочке. Разделители помогут распределить вещи, а подписи подскажут, что лежит в каждой секции.

При необходимости в боковой стенке можно сделать небольшие отверстия для проводов. При этом закрытую картонную коробку нельзя использовать для размещения электрических разъемов и устройств, которые могут нагреваться.

Коробку также можно отвести под батарейки, USB-накопители, пульты и другие мелкие вещи, которые часто оказываются разбросаны по комнате.

В картонных коробках удобно хранить кабели и мелкую электронику отдельно/Фото: ИИ

Настольные модули для бумаг и памятных вещей

Для открытых модулей на письменном столе или стеллаже подойдут самые прочные коробки. Снимите крышку, укрепите дно и обклейте коробку снаружи одним материалом – так она будет выглядеть аккуратнее.

Внутри можно хранить тетради, фотографии, письма, канцелярию и памятные вещи. Если отделать несколько коробок одинаково, получится комплект органайзеров.

Перед тем как переделывать коробку, проверьте, что картон чистый, сухой и не поврежден. Несколько коробок ставьте на устойчивую поверхность и не нагружайте тяжелыми предметами.

Обувные коробки можно превратить в удобные домашние органайзеры/Фото: ИИ

Как сообщал "Телеграф", украинка решила не выбрасывать коробку из-под пиццы. Мастерица предложила превратить упаковку в кормушку для птиц.