КНДР и Россия продолжают сотрудничество: в Пентагоне сделали заявление

КНДР является одним из главных поставщиков российских террористов

Российский террористический режим и Северная Корея продолжают активное сотрудничество. КНДР оказывает поддержку России боеприпасам и вооружениями, получая взамен на это нужные товары.

Об этом сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге 1 апреля. По ее словам, поставки оружия из КНДР в Россию продолжают расти.

"Мы видим, как Россия обращается к таким партнерам, как Северная Корея, Иран, чтобы продолжать получать поддержку своей войны в Украине. И, знаете, мы будем стоять с Украиной, сколько бы времени это ни заняло", – сказала она.

Также Сингх отметила, что Пентагон обычно рассекречивает вооружение, переданное КНДР российским террористам. Но на этот раз речь идет о широком и разнообразном спектре поставок оружия, которое нужно кремлевскому режиму.

Как ранее сообщал "Телеграф", с августа 2023 года российские террористы получили от северокорейского режима не менее 2,5 млн единиц артиллерийских снарядов. Грузы возили российские транспортные суда из порта Наджин в КНДР в порты Дунай и Восточный в Приморском крае РФ. После детального расследования аналитики установили маршруты поставок снарядов из КНДР. Также удалось определить, где они хранятся на территории России.

Также стало известно, что в Северной Корее запустили заводы в полную мощность, чтобы выпускать больше боеприпасов для РФ. За это КНДР получает в больших количествах товары первой необходимости.