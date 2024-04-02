КНДР та Росія продовжують співробітництво: в Пентагоні зробили заяву

КНДР є одним з головних постачальників російських терористів

Російський терористичний режим та авторитарна Північна Корея продовжують активне співробітництво. КНДР надає підтримку Росії боєприпасами та озброєнням, отримуючи взамін на це потрібні товари.

Про це сказала заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 1 квітня. За її словами, постачання зброї з КНДР до Росії продовжують зростати.

"Ми бачимо, як Росія звертається до таких партнерів, як Північна Корея, Іран, щоб продовжувати отримувати підтримку своєї війни в Україні. І, знаєте, ми будемо стояти з Україною, скільки б часу це не зайняло", – сказала вона.

Також Сінгх зазначила, що Пентагон зазвичай розсекречує озброєння, яке КНДР передає російським терористам. Але цього разу мова йде про широкий та різноманітний спектр постачань зброї, яка потрібна кремлівському режиму.

Як раніше повідомляв "Телеграф", із серпня 2023 року російські терористи отримали від північнокорейського режиму не менше 2,5 млн одиниць артилерійських снарядів. Вантажі возили російські транспортні судна з порту Наджин до КНДР у порти Дунай та Східний у Приморському краї РФ. Після детального розслідування аналітики встановили маршрути постачання снарядів з КНДР. Також вдалось визначити, де їх зберігають на території Росії.

Також стало відомо, що у Північній Кореї запустили заводи на повну потужність, щоб випускати більше боєприпасів для РФ. За це КНДР отримує у великих кількостях товари першої потреби.