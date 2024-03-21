"Украина может пасть очень быстро": Макрон заявил о "готовности"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на закрытом ужине, что "Украина может пасть очень быстро". Во время ужина в Елисейском дворце с лидерами партий большинства и парламентских фракций президент Франции Макрон сказал, что Украина не одержит победы в войне.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на участника ужина.

"Это скорее время для комментариев, чем для мобилизации, и мне бы очень хотелось, чтобы ситуация изменилась. Нам нужно действительно вернуть войска в нужное русло и мобилизовать их гораздо больше", — заявил президент Франции "за блюдом из морепродуктов".

Отметим, что издание приводит лишь отдельные высказывания французского лидера, которые анонимные присутствующие на ужине якобы слышали от президента.

"По словам двух других гостей Елисейского дворца, Макрон также призвал к более тщательной защите послужного списка своих евродепутатов в преддверии апрельских предложений (речь о грядущих выборах в Европарламент. — Ред.), "которые покажут, что мы готовы к истории". "Украина может пасть очень быстро" — процитировал его слова первый из упомянутых участников", — пишет издание.

При этом источники издания не упоминают контекст, в котором Макрон высказался об Украине. При этом упоминается, что Макрон говорил о мобилизации французской армии.

"Уже не в первый раз он прозвучал призыв к оружию — а заодно и к колоколам своей паствы."Это скорее время для комментариев, чем для мобилизации, и мне бы очень хотелось, чтобы ситуация изменилась", — выругался он, по словам одного из участников ужина. Тот же участник запомнил "небольшой вклад и много комментариев" со стороны пиарщиков. "Нам действительно нужно вернуть войска в строй и мобилизовать их гораздо больше", — такова была еще одна цитата нашего позднего собеседника", — цитирует издание слова присутствующих на ужине.

Напомним, что французский политолог Николя Тензер рассказал "Телеграфу", что французские войска в Украине могут иметь несколько миссий, и некоторые президент страны Эммануэль Макрон уже называл. Однако есть и то, что открыто лидер Франции указать не может, ведь это сильно всколыхнет общество. Миссия французских войск может состоять из двух вещей. Одна из них уже была заявлена прямо.