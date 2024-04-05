Все ще винен? Суд в одному з штатів відхилив позов Трампа щодо зняття звинувачень у втручанні в вибори

Трамп та його команда юристів мають намір продовжувати оскаржувати звинувачення

В штаті Джорджія відмовили експрезиденту США Дональду Трампу у задоволенні клопотання щодо зняття з нього звинувачень у втручанні у президентські вибори 2020 року на підставі Першої поправки до конституції США. Відповідне рішення виніс Вищий суд округу Фултон.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Суддя Скотт Макаффі, який розглядав справу, відкинув усі заяви Трампа та його адвокатської команди.

За словами судді Макаффі, заяви Трампа щодо результатів виборів 2020 року, якими він підбурював натовп, були зроблені не просто так, а "з метою сприяння злочинній діяльності". Тому вони жодним чином не можуть бути захищені Першою поправкою до конституції США.

Адвокат Трампа заявив, що експрезидент не згоден із рішенням суду. Тому Трамп та його команда юристів мають намір продовжувати оскаржувати звинувачення, апелюючи саме до Першої поправки до конституції.

Нагадаємо, що Верховний суд США постановив, що експрезидент Дональд Трамп може балотуватися на посаду президента на чергових виборах в США, що відбудуться 5 листопада 2024 року. Рішення ухвалили одностайно — усі дев'ять суддів. Таким чином суд поставив крапку у низці справ проти штатів США, які заборонили Трампу брати участь у виборах президента на їхній території.

Як писав "Телеграф", Верховний суд штату Колорадо (США) заборонив колишньому президентові Дональду Трампу висувати свою кандидатуру на виборах у цьому штаті у 2024 році через те, що він відкрито підтримав демонстрантів, які увірвалися до Капітолія після попередніх президентських виборів 6 січня 2021 року. Після цього штат Мен в США також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату. Прикладом цих двох штатів надихнулися понад два десятки інших.

Штат Іллінойс третім в США, після штату Колорадо та штату Мен 28 лютого прийняв рішення виключити колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих бюлетенів республіканських праймеріз. Відповідне рішення прийняла окружний суддя штату Кук Трейсі Портер, керуючись 14-ю поправкою до Конституції США.