Шеф-редактор Obozrevatel назвал вероятную причину того, что суд внезапно снизил залог бывшему президенту США

Печерское правосудие может быть не только в Киеве: апелляционный суд Нью-Йорка круто снизил сумму залога Дональда Трампа по делу о финансовом мошенничестве: с 464 млн долларов до 175 млн долларов. "Скидку" подсудимый получил за несколько часов до крайнего срока выплаты, фактически уже в начале конфискации части бизнес-империи.

Судья оценил свободу Трампа практическую в ту же сумму, которую просила защита экс-президента, "потому что больше нет". "Дон" получил дополнительные 10 дней, чтобы внести эти миллионы в казну американского правосудия.

Здесь можно было бы поверить в гуманизм американского правосудия, но "нет". Судья Артур Энгорон уже давно реагирует на Трампа как на красную тряпку, потому что скандальный политик изрядно залил ему сала за кожу. Трамп с первого дня процесса называл дело политической местью, а Энгорона — "леворадикальным демократом". Энгорон получал угрозы о минировании его частного дома.

Трамп рассказывал об интимной связи между работницей суда Нью-Йорка и лидером демократического большинства Сената Чаком Шумером. На предвыборном сайте Трампа даже публиковались личные фото этой парочки, оказавшиеся творением фотошопа. Энгорон даже специальным распоряжением запретил Трампу комментировать процесс и удалить фейки с сайта, пригрозив тюремным заключением.

И еще: действительно, Энгорон — демократ, что дополнительно лишает его эмпатии к "Дону". Дисконт "в последний момент" больше напоминает политическую договоренность с Белым Домом, который требует республиканцев разблокировать в Палате представителей выделения помощи Украине: новый поток оптимизма из администрации президента США об этом намекает. Убедиться сможем после 9 апреля, когда конгрессмены нижней палаты выйдут на работу с пасхальных каникул.

Прокуратура Нью-Йорка обвинила Трампа в завышении капиталов на 3,6 млрд долларов для введения банков в заблуждение. Суд запретил миллиардеру три года занимать руководящие позиции в любой компании штата Нью-Йорк или брать кредиты в банках штата. Для подачи апелляции Трампу следовало внести залог, иначе суд частично конфисковал бы активы миллиардера.