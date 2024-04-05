В Нью-Йорке землетрясение произошло во время заседания ООН: реакцию политиков сняли на видео

Землетрясение всколыхнуло здания на Манхэттене и по всему городу, заставив жителей выбежать на улицу

В пятницу, 5 апреля, в Нью-Йорке произошло мощное землетрясение магнитудой 4,8 балла. Стихия начала бурлить прямо во время заседания ООН.

Подземные толчки также ощущались в городах от Филадельфии до Бостона. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло около 10:20 утра по местному времени (17:20 по Киевскому времени). Его эпицентр находился в Ливане, штат Нью-Джерси, примерно в 80 километрах к западу от Манхэттена.

Сразу после подземных толчков в городе включились сирены, а через несколько минут в смартфонах начало звучать уведомление, оно советовало жителям, которые, вероятно, не привыкли к таким чрезвычайным ситуациям, оставаться в помещениях.

Несколько аэропортов восточного побережья приостановили воздушное движение. Землетрясение всколыхнуло здания на Манхэттене и по всему городу, заставив жителей выбежать на улицу.

В здании штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке после подземных толчков было приостановлено заседание Совета Безопасности по ситуации в Газе.

"Это землетрясение?" – сказал представитель организации Save the Children Джанти Сурипто, выступавший в это время.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул написала на платформе X, что землетрясение ощущалось по всему штату.

"Моя команда оценивает последствия и возможные убытки, и мы будем информировать общественность в течение дня", – сказала Хокул.

Ранее "Телеграф" писал, что на Тайване произошло мощнейшее землетрясение за 25 лет. Есть погибшие.