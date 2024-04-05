У Нью-Йорку землетрус стався під час засідання ООН: реакцію політиків зняли на відео

Землетрус сколихнув будівлі на Манхеттені й по всьому місту, змусивши мешканців вибігти на вулицю

У п'ятницю, 5 квітня, у Нью-Йорку стався потужний землетрус магнітудою 4,8 бала. Стихія почала вирувати прямо під час засідання ООН.

Підземні поштовхи також відчувалися в містах від Філадельфії до Бостона. Про це повідомляє The New York Times.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався близько до 10:20 ранку за місцевим часом (17:20 за Київським часом). Його епіцентр знаходився в Лівані, штат Нью-Джерсі, приблизно в 80 кілометрах на захід від Манхеттена.

Одразу після підземних поштовхів у місті увімкнулись сирени, а через кілька хвилин у смартфонах почали лунало сповіщення, яке радило мешканцям, які, ймовірно, не звикли до таких надзвичайних ситуацій, залишатися в приміщеннях.

Кілька аеропортів східного узбережжя припинили повітряний рух. Землетрус сколихнув будівлі на Манхеттені й по всьому місту, змусивши мешканців вибігти на вулицю.

У будівлі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку після підземних поштовхів було тимчасово призупинено засідання Ради Безпеки щодо ситуації у Газі.

"Це землетрус?" – сказав представник організації Save the Children Джанті Суріпто, який у цей час виступав.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Хокул написала на платформі X, що землетрус відчувався по всьому штату.

"Моя команда оцінює наслідки та можливі збитки, і ми інформуватимемо громадськість протягом дня", – сказала Хокул.

Раніше "Телеграф" писав, що на Тайвані стався найпотужніший землетрус за 25 років. Є загиблі.