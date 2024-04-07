Креатура путинского друга Фицо побеждает на выборах президента Словакии: чем это плохо для Украины

Победа Петера Пеллегрини выглядит очень странно на фоне того, что в первом туре уверенно победил его оппонент.

В Словакии во втором туре президентских выборов лидирует Петер Пеллегрини. Он – креатура антиукраински настроенного Роберта Фицо, второго после Орбана лучшего друга российского диктатора Владимира Путина в Европе.

Об этом сообщает издание SME. Каким-то чудом Пеллегрини, проигравший в первом туре выборов прозападному Ивану Корчоку, сейчас якобы набрал 55,02% избирателей.

Сам Корчок, бывший министр иностранных дел страны, если верить данным подсчета голосов, имеет только 44,97%. При этом во время первого тура он выиграл у Пеллегрини с преимуществом более чем в 5%, поэтому с подсчетами голосов все может быть не так просто, особенно учитывая, насколько важно для Фицо сосредоточить в своих руках всю полноту власти в стране.

Пеллегрини занимает должность спикера Национального парламента Словакии и возглавляет партию HLAS. В том же году он фактически привел к власти пророссийскую антиевропейскую партию SMER-SD путинского друга Фицо, создав с ней коалицию. В обмен на это Фицо пообещал ему пост президента Словакии. Пеллегрини, кстати, выступает за неограниченные коммерческие поставки оружия Украине, которые Фицо пытался прервать. Однако во многих других вопросах взгляды этих двух совпадают, поэтому для Украины это станет большой проблемой.

Как писал "Телеграф", в первом туре президентских выборов в Словакии 23 марта неожиданно и уверенно победил бывший министр иностранных дел, прозападный кандидат Иван Корчок. Хотя по данным соцопросов, большинство предпочитали экс-премьера, действующего спикера словацкого парламента и союзника премьер-министра Роберта Фицо Петера Пеллегрини, он на втором месте. На третьем оказался кандидат, поддерживающий диктатора Путина, Штефан Гарабин.