"Трудно сказать, что происходит": в США прокомментировали вывод войск Израиля из Сектора Газа

В США предполагают, что речь идет просто о переоснащении бригад и отдыхе солдат

Выведение не менее восьмидесяти процентов группировки Армии обороны Израиля с юга Сектора Газа может быть связано с необходимостью дать военным отдохнуть и переоснастить подразделения. Однако это не обязательно означает новые операции ЦАХАЛа в будущем.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ABC. Кирби отметил, что сейчас сложно сказать, что именно происходит в Секторе Газа.

"Они находятся в местах боевых действий 4 месяца, и мы получаем сообщение, что они устали, что их необходимо переоснастить… Насколько мы понимаем и судя по их публичным заявлениям, на самом деле речь идет об отдыхе и переоснащении этих войск. Это необязательно может свидетельствовать про какую-то будущую новую операцию этих войск", – сказал он.

Добавим, что военные эксперты заявляют, что сейчас в Газе осталось только две бригады ЦАХАЛ из более чем 20, которые находились там на протяжении всей кампании. Они удерживают коридор от побережья к югу до границ с Израилем.

В воскресенье, 7 апреля, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о выводе сухопутных войск из южной части сектора Газа. 98 дивизия, которая за четыре месяца боев за город Хан-Юнис разгромила ХАМАС, покинула регион по приказу.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда Иран нападет на Израиль. Скорее всего, Тегеран совершит комбинированную атаку с использованием ракет и дронов. Иран анонсировал отмщение Израилю за гибель влиятельных генералов после удара по зданию консульства страны в Сирии.

С 3 апреля в регионе начались перебои в работе GPS. Таким образом, Израиль пытается нарушить спутниковую навигацию иранских ракет и дронов.