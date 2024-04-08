"Важко сказати, що відбувається": в США прокоментували вивід військ Ізраїля із Сектори Гази

У США припускають, що йдеться просто про переоснащення бригад та відпочинок солдатів

Виведення щонайменше вісімдесяти відсотків угруповання Армії оборони Ізраїля з півдня Сектора Гази може бути пов'язане з необхідністю дати військовим відпочити та переоснастити підрозділи. Проте це не обов'язково означає нових операцій ЦАХАЛу в майбутньому.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє ABC. Кірбі зазначив, що зараз важко сказати, що саме відбувається у Секторі Газа.

"Вони перебувають у місцях бойових дій 4 місяці, і ми отримуємо повідомлення, що вони втомилися, що їх необхідно переоснастити… Наскільки ми розуміємо і судячи з їхніх публічних заяв, насправді йдеться про відпочинок і переоснащення цих військ. Це необов’язково може свідчити про якусь майбутню нову операцію цих військ", – сказав він.

Додамо, що військові експерти заявляють, що зараз у Газі залишилося тільки дві бригади ЦАХАЛу з понад 20, які перебували там протягом усієї кампанії. Вони утримують коридор від узбережжя на південь до кордонів з Ізраїлем.

У неділю, 7 квітня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) офіційно заявила про виведення сухопутних військ із південної частини сектору Газа. 98-ма дивізія, яка за чотири місяці боїв за місто Хан-Юніс розгромила ХАМАС, залишила регіон за наказом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли Іран нападе на Ізраїль. Швидше за все, Тегеран здійснить комбіновану атаку з використанням ракет та дронів. Іран анонсував помсту Ізраїлю за загибель впливових генералів після удару по будівлі консульства країни в Сирії.

З 3 квітня в регіоні почалися перебої в роботі GPS. Таким чином Ізраїль намагається порушити супутникову навігацію іранських ракет та дронів.