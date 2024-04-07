Израиль неожиданно вывел войска из Cектора Газа: что известно на данный момент

На решение военного руководства не влияло давление со стороны Запада

В воскресенье, 7 апреля, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о выводе сухопутных войск из южной части сектора Газа. 98-я дивизия, которая за четыре месяца боев за город Хан-Юнис, разгромила ХАМАС, покинула регион по приказу.

Военное руководство приняло решение оставить одну бригаду в секторе Газа. Она будет удерживать контроль над коридором Нетцер, который боевики ХАМАС используют для рейдов, сообщает Ynet.

Оперативного смысла в пребывании сухопутных войск в секторе Газа больше нет. Сейчас в том регионе находится несколько сотен боевиков ХАМАС. Во время боев их численность доходила до 30-40 тысяч (то есть, примерно 20 бригад). Как информирует Haaretz, ЦАХАЛ принял решение не из-за политического давления со стороны западных стран, в том числе США.

Израильские военные будут возвращаться в Хан-Юнис при необходимости, сообщает радиостанция Kan. ЦАХАЛ сосредоточатся на разработке операций в других регионах. Например, в городе Рафах, который частично находится в секторе Газа (на юге) и на территории Египта. Именно с этого населенного пункта боевики в будущем могут вернуться в Хан-Юнис.

В ЦАХАЛе считают, что нет оперативного смысла находиться в Хан-Юнисе

С момента вывода ЦАХАЛ по территории Израиля было запущено пять ракет. "Железный купол" перехватил две из них. Удары были совершены с Хан-Юниса.

Напомним, палестинская группировка ХАМАС напала на приграничные районы Израиля 7 октября 2023 года. Более 1200 человек были убиты и 250 взяты в плен. Израиль ответил бомбардировкой сектора Газа и начал наземную операцию с целью разгромить ХАМАС и лишить его контроля над этой территорией.

Отметим, что после анонса подготовки операции против ХАМАСа в Рафахе многие западные лидеры высказались против. США и другие страны призвали обеспечить безопасность гражданского населения. Именно в этот город бежали многие палестинцы после начала наземной операции Израиля.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда Иран нападет на Израиль. Скорее всего, Тегеран совершит комбинированную атаку с использованием ракет и дронов. Иран анонсировал месть Израилю за гибель влиятельных генералов после удара по зданию консульства страны в Сирии.

С 3 апреля в регионе начались перебои в работе GPS. Таким образом Израиль пытается нарушить спутниковую навигацию иранских ракет и дронов.