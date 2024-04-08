Война все еще продолжается: в ЦАХАЛ прокомментировали вывод войск из Сектора Газы

ЦАХАЛ имеет дальнейшие планы, армия начнет действовать, когда будет принято соответствующее решение

Несмотря на то, что Армия обороны Израиля вывела из Сектора Газы все маневренные наземные силы, война против террористической группировки ХАМАС продолжается и далека от завершения. ЦАХАЛ будет знать, когда нужно вернуться к боевым действиям, поскольку сейчас действует временное перемирие в рамках соглашения об освобождении заложников террористами.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Херци Ха-Леви, сообщает израильское издание The Times of Israel. По его словам, сейчас возвращение заложников более насущный вопрос, чем другие цели.

"Война в Газе продолжается, и мы далеки от того, чтобы остановиться. Высокопоставленные должностные лица ХАМАС все еще скрываются. Рано или поздно мы до них доберемся. Мы делаем успехи, продолжая убивать все больше террористов и командиров и уничтожать все больше инфраструктуры терроризма, в том числе и прошлой ночью", – сказал он.

Генерал добавил, что Израиль не позволит ХАМАСу действовать в Секторе Газа где угодно. У ЦАХАЛ есть дальнейшие планы, армия начнет действовать, когда будет принято соответствующее решение. Пока одновременно с прекращением боевых действий ЦАХАЛ позволяет доставить в Сектор Газа гуманитарную помощь и будет следить за тем, чтобы ХАМАС не пытался ее присвоить, создав гуманитарный кризис в регионе.

"Поэтому мы продолжаем лишать ХАМАС его военного и правительственного потенциала, чтобы обеспечить стабильность в регионе", – резюмировал он.

В воскресенье, 7 апреля, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила о выводе сухопутных войск из южной части сектора Газа. 98 дивизия, которая за четыре месяца боев за город Хан-Юнис разгромила ХАМАС, покинула регион по приказу.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда Иран нападет на Израиль. Скорее всего, Тегеран совершит комбинированную атаку с использованием ракет и дронов. Иран анонсировал отмщение Израилю за гибель влиятельных генералов после удара по зданию консульства страны в Сирии.

С 3 апреля в регионе начались перебои в работе GPS. Таким образом, Израиль пытается нарушить спутниковую навигацию иранских ракет и дронов.