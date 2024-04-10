Байден жестко раскритиковал Израиль: чем он недоволен и чего требует

Это стало самым жестким высказыванием в сторону главы Израиля со стороны президента Штатов

Президент США Джо Байден раскритиковал подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к операции в секторе Газа. Он назвал его позицию ошибкой и призвал к перемирию.

"Скажу вам, думаю, то что он делает – это ошибка. Я не согласен с его подходом", – сказал Байден, чьи слова цитирует CNN.

Отмечается, что эти слова Байдена стали самым резким его высказыванием в адрес Израиля. Глава США призвал страну прекратить огонь и в последующие 6-8 недель дать возможность беспрепятственно завозить в сектор Газа продукты и медикаменты для гражданских.

"Я говорил со всеми, от Саудовской Аравии до Иордании и Египта. Они готовы заходить, они готовы ввозить продовольствие. И, думаю, нет никаких оправданий тому, чтобы не предоставлять этим людям медикаментов и продовольствия. Это нужно сделать сейчас", – подчеркнул президент США.

Стоит отметить, что 9 апреля Нетаньяху заявил, что "ни одна сила в мире" не остановит Израиль от операции на юге сектора Газа. Страна будет уничтожать боевиков ХАМАС, которые все еще остаются там.

Как рассказывал "Телеграф", 7 апреля в Египте состоялись переговоры о возможном прекращении огня в секторе Газа. Сообщалось, что в ходе встречи был достигнут прогресс и стороны пришли к согласию по основным пунктам.