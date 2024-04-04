Бразильский друг Путина оконфузился, говоря о смертях детей в секторе Газа

Политики такого уровня не имеют права на столь серьезные ошибки

Друг российского диктатора Путина, президент Бразилии Луиз Инасиу Лула да Силва, предлагавший Украине отдать Крым России, публично оконфузился. Он заявил, что в секторе Газа погибли 12,3 миллиона детей.

Луиз Инасиу Лула да Силва рассказал об этом во время своего выступления на 12-й Национальной конференции по правам детей и подростков в Бразилиа. Сначала он почтил память 40 тысяч детей, которые из-за пандемии COVID-19 стали сиротами, а затем вспомнил о детях в секторе Газа, пишет газета Poder 360.

"Но прежде всего нужно отдать уважения почти 12,3 миллиона детей, погибших в секторе Газа, разбомбленном Израилем в безумной войне против человечества", ― сказал президент Бразилии.

Луиз Инасиу Лула да Силва серьезно ошибся, говоря о количестве, так как согласно официальным данным в Израиле проживает чуть более 9 млн 200 тысяч человек. В секторе Газа проживает чуть более 2 млн человек, однако из-за войны эта цифра может быть существенно меньше.

Данные Министерства здравоохранения Палестины, подконтрольного боевикам ХАМАС, относительно погибших гражданских в секторе Газа были опубликованы в феврале 2024 года. Общее число погибших из-за военного конфликта между Израилем и ХАМАСом составляло чуть более 30 тысяч. Из них – 12400 детей. То есть президент Бразилии в своих расчетах ошибся в 992 раза.

Эти данные являются информацией от ХАМАС. Независимая проверка не была проведена.

Президент Бразилии на международной арене поддерживает российского диктатора Владимира Путина. Он даже планирует пригласить его в гости без риска ареста. Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина еще в 2023 году.

С Зеленским Луиз Инасиу Лула да Силва встречаться не торопится. Когда президент Украины предложил провести личную встречу, то получил отказ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что посол Украины в Бразилии Андрей Мельник раскритиковал позицию Бразилии по отношению к российской агрессии. Эта страна отказывается помогать Киеву.