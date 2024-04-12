Ізраїль обстріляли з території Лівану, "Хезболла" випустила десятки ракет (відео)

Було випущено приблизно 50 ракет

У п'ятницю, 12 квітня, ввечері з території Лівану на північ Ізраїлю було випущено ракети. Армія оборони країни (ЦАХАЛ) у відповідь завдала ударів по військових об'єктах шиїтського руху "Хезболла" на півдні Лівану.

Відео обстрілу Ізраїлю опублікували у мережі. Зазначається, що було випущено приблизно 50 ракет.

"Було зафіксовано кілька запусків ракет, що прилетіли з Лівану до Верхньої Галілеї на півночі Ізраїлю. Про постраждалих не повідомлялося. Потім винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по військових об'єктах "Хезболла", де діяли терористи, в районі Айта-еш-Шаб на півдні Лівану, а також по ще одній військовій будівлі "Хезболли" у районі Тайбі на півдні Лівану", — йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Пресслужба зазначила, що ЦАХАЛ завдав ударів по місцях, звідки вели обстріл ізраїльської території.

Зауважимо, що увечері у п'ятницю в північних районах Ізраїлю кілька разів оголошувалась повітряна тривога.

Після ударів по Ізраїлю Міністр оборони Йоав Галат заявив про готовність до захисту країни.

"Ізраїль готовий до оборони на землі та в повітрі у тісній співпраці із західними партнерами і знатиме, як відповісти у разі нападу", — сказав він.

Ліван та Ізраїль на мапі

Пізніше ізраїльські ЗМІ повідомили, що "залізний купол" перехоплює ракети, тому попадань немає.

Також ліванський рух "Хезболла" підтвердила, що випустила десятки ракет по позиціях ізраїльської артилерії.

Раніше "Телеграф" писав, що Іран виступив із попередженням на адресу США, щоб вони трималися подалі від війни з Ізраїлем.