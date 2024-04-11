Иран выдвинул условие ООН, при котором готов не бить по Израилю: о чем речь

Противостояние Ирана и Израиля похоже на начало Третьей мировой войны, говорят эксперты

Иран на фоне напряжения после предупреждения разведки США о готовящемся ударе по Израилю сделал заявление. Страна требует от ООН осудить действия ЦАХАЛ и тогда, возможно, противостояния удастся избежать.

Об этом заявила в Twitter Постоянная миссия Ирана при ООН. Представители организации не стали отрицать, что готовятся к атаке на Израиль.

"Если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать", — сказано в сообщении.

Между тем, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что противостояние между Ираном и Израилем очень похоже на начало Третье мировой войны. А заведующий отделом Национального института стратегических исследований (НИСИ) Алексей Ижак предположил, что если Иран нападет на Израиль, то количество желающих ударить по каждой из стран будет примерно одинаковым.

"Арабский мир скорее с интересом будет наблюдать за обменом ударами между Ираном и Израилем и за тем, что будут делать в такой ситуации Запад, Китай и РФ. Без участия арабов война не станет региональной", — говорит эксперт.

Также Ижак отметил, что Россия могла бы попытаться разжечь войну на Ближнем Востоке, чтобы "перевернуть шахматную доску", на которой она проигрывает свою войну с Западом. Но сейчас ей это невыгодно, ведь вступление Ирана в войну с Израилем лишит страну части оружия, которое так необходимо российскому диктатору Владимиру Путину в войне против Украины. При этом Ижак не так критично оценивает ситуацию на Ближнем Востоке, как Семиволос.

"Вероятность большой войны на Ближнем Востоке невысока. Это так, пока усталость от иранских прокси велика, ИГИЛ неконтролируем, ОПЕК+ уменьшает экспорт нефти, РФ нуждается в помощи Ирана в войне против Украины, а США склонны не разрубывать, а завязывать "гордиев узел" в регионе. И так будет по крайней мере до американских выборов в ноябре. Определенная ограниченная реакция Ирана неминуема. Но для Израиля уничтожение командиров КСИР в Дамаске того стоит. Израиль, вероятно, все хорошо рассчитал в этой большой рискованной игре", — считает эксперт.

Напомним, что 1 апреля по зданию консульства Ирана в Дамаске (Сирия) был нанесен авиаудар. В результате атаки погиб высокопоставленный иранский генерал Мохаммад Реза Захеди, его помощник и еще несколько сотрудников посольства. Генерал оказался командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане. В Иране тут же обвинили Израиль в ударе и пообещали "наказать" страну. Когда именно будет нанесен удар — неизвестно, но разведка США считает, что атака может случиться в ближайшее время.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что из-за угрозы атаки Ирана по Израилю может подорожать нефть и бензин. Украинцам рассказали, к каким ценам стоит готовиться.