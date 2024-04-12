Война неотвратима? Франция просит своих граждан не посещать Израиль, Иран и еще одну страну

Напряжение на Ближнем Востоке растет

Министерство иностранных дел (МИД) Франции обратилось к гражданам страны с просьбой воздержаться от посещения Израиля, Ирана, Ливана и палестинских территорий. Причиной является угроза эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

От визитов на эти территории следует воздержаться в ближайшие дни. Об этом МИД Франции сообщил в аккаунте в соцсети Х.

"В связи с риском военной эскалации на Ближнем Востоке, МИД рекомендует французским гражданам воздержаться в ближайшие дни от посещения Ирана, Ливана, Израиля и палестинских территорий", — говорится в сообщении.

МИД Франции также эвакуирует семьи французских дипломатов, работающих в Тегеране (Иран). Сотрудники министерства и посольств в ближайшее время не смогут совершать рабочие поездки в перечисленные государства.

Отметим, что разведки Израиля и США уверены, что удары по израильским городам произойдут в ближайшее время. По предварительным данным, это может быть комбинированная атака с применением дронов и ракет. Флот США в Персидском заливе уже приведен в боевую готовность.

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась в начале апреля. 1 числа был совершен обстрел посольства Ирана в Сирии. Тогда погибли семь военных советников.

Иран пообещал отомстить Израилю за эту атаку и смерть генералов. За 10 дней было сделано две угрозы.

Постоянная миссия Ирана при ООН назвала условие, при котором может воздержаться от удара по Израилю. Для этого международная организация должна осудить действия ЦАХАЛ (израильской армии). Официальный Тегеран также просит привлечь к ответственности виновных в обстреле здания консульства Ирана в Сирии.

Противостояние между Израилем и Сирией похоже на начало Третьей мировой войны. Об этом сказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Израиле решили защититься от ударов Ирана. Маленькая хитрость может существенно снизить точность ракет и дронов.