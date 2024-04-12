Война с Израилем будет? Иран выступил с предупреждением в адрес США

Напряжение между странами растет

Иран предупреждает США, чтобы они держались подальше от войны с Израилем. Если это не будет выполнено, то американские войска подвергаются нападению.

Об этом пишет Axios. Согласно информации издания, Тегеран передал Вашингтону сообщение, что при вмешательстве США в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы.

Отметим, вечером в пятницу в северных районах Израиля несколько раз объявлялась воздушная тревога, местные СМИ сообщают о возможных проникновениях вражеских беспилотников.

Ранее Телеграф писал, что в США ожидают, что Иран может ударить по военным объектам Израиля в пятницу, 12 апреля. Отмечается, что для атаки могут быть задействованы более сотни дронов и десятки ракет. Чиновники не исключили, что Тегеран может рассмотреть возможность атаки поменьше. Причиной тому может стать желание Ирана избежать эскалации. В свою очередь The Wall Street Journal сообщает, что удар Ирана по Израилю может произойти в ближайшие 24-48 часов.

Ранее Министерство иностранных дел Франции обратилось к гражданам страны с просьбой воздержаться от посещения Израиля, Ирана, Ливана и палестинских территорий. МИД Франции также эвакуирует семьи французских дипломатов, работающих в Тегеране (Иран).