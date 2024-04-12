СМИ сообщили, когда Иран может ударить по Израилю: будут более сотни дронов и десятки ракет

По данным СМИ, окончательное решение еще не принято

В США ожидают, что Иран может ударить по военными объектам Израиля в пятницу, 12 апреля. Отмечается, что для атаки могут быть задействованы более сотни дронов и десятки ракет.

Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников. По их словам, Израилю будет трудно защититься от удара.

В то же время чиновники не исключили, что Тегеран может рассмотреть возможность атаки меньшего масштаба. Причиной этому может стать желание Ирана избежать эскалации.

В свою очередь The Wall Street Journal сообщает, что удар Ирана по Израилю может произойти в течение ближайших 24-48 часов. Отмечается, что Тель-Авив готовится к прямой атаке Тегерана на юг или север Израиля. Однако источник издания, информированный иранским руководством, сказал, что, хотя планы нападения обсуждаются, окончательное решение не принято.

Ранее Министерство иностранных дел Франции обратилось к гражданам страны с просьбой воздержаться от посещения Израиля, Ирана, Ливана и палестинских территорий. МИД Франции также эвакуирует семьи французских дипломатов, работающих в Тегеране (Иран).

Напомним, 1 апреля по зданию консульства Ирана в Дамаске (Сирия) был нанесен авиаудар. В результате атаки погиб высокопоставленный иранский генерал Мохаммад Реза Захеди, его помощник и еще несколько сотрудников посольства. Генерал оказался командующим элитными силами "Кудс" в Сирии и Ливане. В Иране тут же обвинили Израиль в ударе и пообещали "наказать" страну. Когда именно будет нанесен удар — неизвестно, но разведка США считает, что атака может случиться в ближайшее время.