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Историческое событие: Россия выводит из Карабаха "миротворцев", которые были там десятилетиями (видео)

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
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Автор
Из Нагорного Карабаха начался выход российских военных Новость обновлена 17 апреля 2024, 14:21
Из Нагорного Карабаха начался выход российских военных. Фото regnum.ru

Этот исторический процесс завершится через несколько дней

С территории непризнанной республики Нагорный Карабах, перешедшей под контроль Баку, начали выходить так называемые российские "миротворцы". Первый состав и военная техника контингента покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе.

Вместо россиян туда вошла полиция Азербайджана. Об этом сообщили издания APA и Musavat.

"Тем самым начался процесс вывода российского "миротворческого" контингента с территории Азербайджана", – говорится в публикации APA. Издание также добавило, что продолжается выведение россиян из базы в Ходжале.

"Ожидается, что исторический и большой процесс завершится через несколько дней. Этим Азербайджан восстанавливает полный суверенный контроль над Карабахом и всеми его землями", – пишет Musavat.

Следует отметить, что "миротворческий контингент" РФ был размещен в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. Согласно условиям соглашения между Арменией, РФ и Азербайджаном, о прекращении Второй Карабахской войны, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский "миротворческий контингент" в количестве почти 2 тысяч военных с бронетехникой. Но российские войска на территории Армении появились еще в 1992 году. Россия открыла в армянском Гюмри военную базу.

После военной операции Баку, начатой 19 сентября 2023 году, Азербайджан фактически вернул под свой контроль Нагорный Карабах.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в марте Армения заявляла, что готова отдать Азербайджану несколько сел, чтобы не допустить новой войны. Впоследствии стало известно о том, что Баку обвиняет Ереван в наращивании военного присутствия у границы.

Теги:
#РФ #миротворці #Війська #Нагірний Карабах