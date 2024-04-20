Ждать недолго: в Сенате назвали дату голосования по пакету помощи Украине

Голосование пройдет в начале недели

После успешного голосования по документу о военной помощи Украине в Палате представителей, он должен быть проголосован в Сенате. Это голосование состоится лишь во вторник, 23 апреля.

Как сообщает Independent, об этом рассказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он отметил, что часть других актов уже были приняты, а потому препятствий для прохождения законопроекта быть не должно.

"Мы рассчитываем объявить о соглашении, позволяющем провести следующее голосование во вторник, во второй половине дня", — сказал Шумер.

По его словам, в этот день сенаторы намерены рассмотреть все три законопроекта о помощи не только Украине, но также Израилю и Тайваню.

Издание пишет, что решение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о том, чтобы поставить эти документы на голосование, сильно не понравились части ультраправых республиканцев, а потому есть вероятность, что они попытаются снять его с должности за то, что тот во время критических голосований полагается на помощь демократов.

Лидер демократов уже заявил, что его партия не будет давать голоса за снятие Джонсона с должности.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и в конечном итоге попасть на подпись президенту Джо Байдену.

В Пентагоне тем временем сообщили, что военная помощь Украине начнет приходить в течение недели после окончательного принятия документа.