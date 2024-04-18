Иран после провальной атаки озвучил новую угрозу Израилю

Иран атаковал Израиль устаревшими ракетами

Иран после атаки на Израиль заявил, что обнаружил местонахождение "всех ядерных объектов" на территории страны. Следующий удар может быть нанесен уже по ним.

Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции, передает Sky News. Атака Ирана на ядерные объекты возможна в "любую минуту".

Высокопоставленный командующий иранской Революционной гвардией Ахмад Хахталаб заявил, что власти готовы пересмотреть ядерную доктрину. И если Израиль проявит агрессию по отношению к ядерным объектам Ирана, то ответ будет пропорциональным.

"Пересмотр нашей ядерной доктрины и политики, а также ранее изложенных соображений вполне возможен. Наши руки находятся на спусковом крючке. Иран готов запустить мощные ракеты для уничтожения обозначенных целей в Израиле", — сказал он.

Накануне этого заявления высокопоставленный бывший чиновник Моссада Зохар Палти сообщил Sky News, что Израиль рассматривает вариант нанесения удара по ядерным объектам Ирана в качестве ответного удара после субботней атаки. Что касается обстрела Израиля, то по словам генерала КСИР, Иран использовал устаревшее ракетное вооружение.

"Тегеран тем самым вынудил использовать максимум средств на отражение атаки, а сам затратил на нее минимальные усилия", — подчеркнул генерал КСИР.

Напомним, что вечером 13 апреля Иран осуществил атаку на Израиль. По израильским городам были выпущены сотни дронов и ракет, но по утверждениям местных властей удалось сбить 99% всех объектов. Отбивать атаку Израилю помогали военные из нескольких стран, а именно Британии, США, Иордании и Франции. В Великобритании поспешили заявить, что сбивать так же ракеты над Украиной войска НАТО не могут, так как это только усилит конфликт с Россией. Украинцы возмутились такому поведению союзников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что что на Западе пишут об атаке Ирана на Израиль. От войны на Ближнем Востоке выиграют несколько государств, в том числе и Россия.