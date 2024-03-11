Депортация беженцев вместо ввода войск НАТО: в Словакии опять отличились заявлением об Украине

В Словакии не хотят помогать Украине победить Россию

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в ответ на рассуждения о вводе войск НАТО в Украину предложил депортировать украинских мужчин мобилизационного возраста, которые после начала вторжения сбежали за границу.

Как говорится в сообщении, которое было размещено в профиле его партии в Facebook, отправка солдат НАТО в Украину была бы "грубой красной линией", а ее пересечение существенно увеличило бы риски глобального конфликта.

При этом Калиняк обвинил оппозиционные партии, которые призывают возобновить военную поддержку Украины, в том, что они якобы используют эту тему для "политической борьбы" и назвал их "разжигателями войны". Также он выразил убеждение, что дальнейшая передача оружия ВСУ приведет лишь к эскалации конфликта.

"Если бы наши разжигатели войны серьезно относились к поддержке Украины и победе над Россией, они бы призывали к возвращению боеспособных украинцев на родину", — заявил он и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

Как сообщалось ранее, Калиняк и раньше выступал против помощи Украине. Например, в ноябре прошлого года благодаря его решению Словакия полностью прекратила оказывать военную поддержку на государственном уровне, впрочем, сотрудничество с частными компаниями он пока запрещать не стал.

При этом премьер страны Роберт Фицо тоже неоднократно делал заявления, которые полностью соответствуют нарративам российской пропаганды. Например, он оправдывал вторжение Путина, обвинял украинских "неонацистов" в разжигании войны и заявлял, что Киев полностью находится под контролем Вашингтона.