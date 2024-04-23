Мужчины от 18 до 60 лет не смогут получить консульские услуги за границей: перечень ограничений МИД

Консульства в других странах уже подтвердили ограничения для украинцев

Со вторника, 23 апреля, вступает в силу запрет на получение консульских услуг за границей для мужчин-украинцев от 18 до 60 лет, что также подтвердил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Это решение временное и оно будет действовать ориентировочно до 18 мая 2024 года.

С этой даты вступает в силу новый закон о мобилизации, до этого времени появятся разъяснения МИД относительно консульских услуг для украинцев за границей. "Телеграф" разобрался, какие услуги будут недоступны до 18 мая.

Находящиеся за рубежом мужчины мобилизационного возраста временно не смогут решать следующие вопросы в консульствах:

оформление нового паспорта;

нотариальные вопросы;

вопросы консульского учета.

Однако одна услуга будет работать без ограничений. Речь идет о консультациях по возвращению украинца домой.

Это решение связано с необходимостью недопущения избегания исполнения гражданского долга мужчинами, находящимися за границей. В иностранных подразделениях также ограничили выдачу готовых паспортов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что защита Родины является приоритетом. Выехавшие мужчины не лишены своих обязанностей перед страной. Также Кулеба напомнил, что обновлять свои документы в ТЦК нужно было и раньше, до принятия нового закона о мобилизации, поэтому это не новое требование.

Ранее "Телеграф" сообщал, что соответствующее распоряжение от МИД оказалось у журналистов вечером 22 апреля. Документ подписан первым заместителем министра иностранных дел Андреем Сибигой.